Savitaipaleen valokuituyhteydet saatiin korjatuksi ennakoitua nopeammin

SAVITAIPALE Valokuituyhteydet toimivat jälleen Savitaipaleen Heituinlahdessa. Saimaan Kuitu Oy tiedotti lauantaiaamuna, että poikki olleet yhteydet oli saatu korjatuksi. Alunperin korjauksen arvioitiin valmistuvan lauantai-iltaan mennessä.

– Jos verkko ei ala toimia, ottakaa kuitupäätteestä virta pois 15 sekunnin ajaksi ja sitten odottakaa rauhassa 2–3 minuuttia, kunnes netti lähtee päälle, yhtiön asiakaspalvelupäällikkö Heli Pajuvirta neuvoo.

Mikäli yhteydet eivät palaudu, on kuitupäätelaite resetoitava eli palautettava tehdasasetuksille.

– Paina päätelaitteen takana olevaa resetointipainiketta noin kymmenen sekunnin ajan. Resetointipainike on virtakytkimen vieressä oleva pieni reikä, jossa lukee ”Reset”, Pajuvirta viestittää.

Mikäli nämä toimenpiteet eivät auta, on asiasta tehtävä häiriöilmoitus BLC-yhtiölle.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

