Koivun kukinta on alkanut. Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöintituutin mukaan lämpimässä säässä kukinta on voimakasta ja siitepölyä on lähipäivinä ilmassa erittäin runsaasti. Lisäksi koivun siitepölyä kaukokulkeutui viikonvaihteessa kohtalaisia määriä. Lepän kukinta on loppumassa ja siitepölyä on ilmassa vähän.

