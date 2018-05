Kärnäkoski koukutti arkeologiopiskelijat

SAVITAIPALE Kiehtovaksi ja kiinnostavaksi koettiin Kärnäkosken linnoitus arkeologian opiskelijoiden leirillä viime viikolla.

– Tämähän on siis todella harvinaislaatuinen kulttuuriperintökohde, joka on ikään kuin unohtunut, jäänyt alkuperäiseen tilaansa silloin, kun se on hylätty, lemiläinen Leena Salonen tiivisti.

Kärnäkosken linnoituksesta kandidaatintyön tehnyt Salonen muistutti, etteivät linnoitusta ole pyrkineet rapistuttamaan muut kuin luonnonvoimat. Paikalliset asukkaat voisivat tosin takavuosilta mainita motocrossin ajon Kärnäkosken valleilla.

Arkeologian yliopisto-opettaja Wesa Perttola toi viime viikolla 14 opiskelijaa viideksi päiväksi inventointikurssille Savitaipaleelle. Ryhmä majoittui Wanhalle Havon koululle.

– Opettelemme etsimään uusia muinaisjäännöksiä maastossa, Perttola tiivisti.

Laserkeilaus on nyt kova sana arkeologiassa. Ilma-aluksesta ammuttavien laserpulssien takaisinheijastukset koostavat maanpinnasta korkeusmallin, joka paljastaa havaitsematta jääneistä rakenteita ja muotoja esimerkiksi kasvillisuuden alta.

Maallikkokin voi tehdä materiaalin avulla merkittäviä historiallisia löytöjä istuen omassa nojatuolissaan.

