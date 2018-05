Lemin tekniseksi johtajaksi valittu Jori Sivula tulee paikkakunnalle ensi viikolla

LEMI Lemin teknisen johtajan valintakuvio sai uuden käänteen tiistaina 8. toukokuuta.

Tehtävään jo valittu tekniikan kandidaatti Julia Virkkala perui tiistaina suostumuksensa virkaan ja kunnanhallitus päätti pitää voimassa 16. huhtikuuta tekemänsä päätöksen, jonka perusteella tekniseksi johtajaksi tulee Virkkalan kieltäytymisen jälkeen kotkalainen insinööri (YAMK) Jori Sivula.

Sivula, 49, työskentelee isännöitsijänä Kotkan kaupungin palveluksessa. Hän vastuualueeseensa kuuluvat muun muassa liikunta- ja nuorisotoimen rakennukset.

– Menen ensi viikolla keskustelemaan Lemin kunnanjohtajan kanssa tilanteesta, Sivula kertoo.

Hän aikoo tehdä päätöksensä viran mahdollisesta vastaanottamisesta tilanteeseen tutustumisen jälkeen.

Jori Sivulalla on Lemillä entuudestaan ainakin yksi hyvä tuttava. Pitkän linjan lentopalloilijana tunnettu Sivula on pelannut monet vuodet istumalentopalloa lemiläisen Kalevi Långin kanssa samassa joukkueessa KSI Kotkassa, joka vei Suomen mestaruuden viime kaudellakin.

Kunnanhallitus päätti hylätä lemiläisten Olavi Punkan ja Seppo Talkan jättämät oikaisuvaatimukset Virkkalan valinnasta. Oikaisuvaatimusten tavoite on kunnanhallituksen mukaan Virkkalan kieltäytymisen myötä toteutunut.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta:

Julia Virkkala valittiin Lemin tekniseksi johtajaksi (17.4.2018)

Tekninen osasto marssi ulos Lemillä – mielenilmaus kohdistui uuden johtajan valintaan (20.4.2018)

Lemin kunnanjohtaja esittää teknisen johtajan valinnan kumoamista (4.5.2018)