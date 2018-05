Vuodeosastojen sulkeminen ei pelasta alijäämää

Parikkalalainen Eksoten valtuuston jäsen Olavi Laukkanen kirjoitti Etelä-Saimaassa 5. toukokuuta vetoomuksen, ettei Parikkalan vuodeosastoa saa sulkea.

Parikkalan vuodeosaston lisäksi Eksoten budjetin tasapainottamisessa on esillä myös Savitaipaleen vuodeosaston sulkeminen jo mahdollisesti tämän vuoden aikana. Arvioitu säästö olisi yhteensä noin miljoona euroa. Savitaipaleen hyvinvointiasema rakennuksena on tulossa lähivuosina käyttöikänsä päähän, mutta vuodeosastolla on potilaita riittänyt enemmän kuin sen virallinen paikkaluku 10 + 2 on edellyttänyt. Samoin on ollut Parikkalassa.

Vuodeosastot ovat toimineet hyvin puskureina ja ruuhkahuippujen tasaajina varsinkin infektioiden aikana erikoissairaanhoidon ja kotihoidon välissä. Savitaipaleen vanhusneuvosto on vedonnut myös vuodeosaston säilyttämisen puolesta tänä keväänä.

Etelä-Karjalassa on pitkäaikaishoitopaikkoja vähennetty vuosina 2010–2017 yhteensä 484 paikkaa. Vastaavana aikana on tehostettua palveluasumista lisätty 309 paikkaa. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen vauhti on ollut liian kova, eivätkä muut palvelurakenteiden muutokset ole aina ehtineet vastata asiakkaiden palvelujen kysynnän kasvuun ikävoittoisissa kunnissa. Kotihoito ja kotikuntoutus ovat hyviä ja kannatettavia asioita, mutta kotihoidon palvelut eivät aina ole riittäviä eikä kotihoito ole aina mahdollista.

Savitaipaleen kunnanhallitus hyväksyi 19.2.2018 Eksoten kanssa neuvotellun palvelusopimuksen tälle vuodelle ja kunnanvaltuustolle tiedotettiin sopimuksesta 9.4.2018. Palvelusopimus on osapuolia sitova asiakirja eikä siinä ole mainintaa muutoksesta kunnan palveluverkkoon. Sopimusvuoden aikana tapahtuvista muutoksista tulee aina neuvotella erikseen.

Arvioitu miljoonan euron säästö ei vaikuta todelliselta, sillä vuodeosastojen nykyiset pitkäaikaispotilaat tulee hoitaa joko uuden K-sairaalan osastoilla tai tehostetussa palveluasumisessa.

Erikoissairaanhoito ei liene oikea paikka näille potilaille eikä vielä ole tietoa siitä, miten K-sairaala pystyy vastaamaan tähän haasteeseen. Henkilöstön osalta säästöä ei syntyne, sillä vuodeosaston osaavalle henkilöstölle lienee kysyntää kotihoidossa että muissa Eksoten yksiköissä.

Esitetyn säästön todelliset eurot tulisi tarkistaa ennen kuin keskustelua jatketaan. Ajatuksia herättää myös se, miksi aina pienten maalaiskuntien palveluja ollaan ensimmäisenä vähentämässä vaikka suuremmissa kunnissa on enemmän palveluja ja lyhyemmät välimatkat palvelujen luokse.

LEENA BYCKLING (sd.)

kunnanvaltuutettu, Savitaipale

Kirjoittaja on Savitaipaleen kunnan edustaja Eksoten hallituksessa

läsnäolo- ja puheoikeudella.