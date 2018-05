Aina jostain löytyy vapaita parakkeja

Kun sisäilmaongelmista kärsivistä julkisista rakennuksista ja väistötilaratkaisuista tuli valtakunnan ykkösvitsaus, kollega pohti alan vaihtoa. Tilaelementtejä vuokraamalla voisi tehdä nykypäivänä tiliä.

Keskustelun edetessä idea jalostui: mitäpä, jos esimerkiksi koulut ja päiväkodit toteutettaisiin tulevaisuudessa pelkästään parakkeina? Syntyisi kustannussäästöjä. Parakkirakennuksia on myös helppo muunnella, siis pienentää, suurentaa tai siirtää, tarpeen mukaan.

Aivan aukoton tämä suunnitelma ei tietenkään ole. Parakkien käyttöikä ei ole loputon, kun niitä ei ole pysyvään käyttöön edes suunniteltu. Lisäksi muun muassa tilojen pitäminen talvisin riittävän lämpiminä on tuottanut päänvaivaa.

Taipalsaarella parakkipalapeli sai uuden käänteen, kun suljetun alakoulun kainalossa toimivan esikoulurakennuksen sisäilmaongelmat tulivat julki.

Torstaina 3. toukokuuta tekninen lautakunta päätti, että esikoulurakennus suljetaan ja opetus siirretään ensi syksystä lähtien parakkeihin. Koulua käyvät kyseisissä tiloissa Saimaanharjun ykkös-ja kakkosluokkalaiset eli väistötiloille piti löytää väistötilat.

Taipalsaarella monet asiat ovat valmiiksi niin solmussa, että viimeisimmästä uutisesta ei varsinaisesti tyrmistytty. Pikemminkin tuhahdettiin entistä turhautuneimpina. Päällimmäiseksi nousi huoli lapsista ja heidän terveydestään.

Varsin karua on, että tällä hetkellä Taipalsaarella ei ole rahaa esikoulutilojen korjaamiseen. Kunnan tarkoituksena on remontoida kyseinen rakennus samassa yhteydessä, kun uusi alakouluosa rakennetaan. Kuin taivaan lahjana koulun pihalla olevasta parakkikompleksista päätettiin aiemmin keväällä tyhjentää kahden luokan verran tilaa päättyvän lukuvuoden jälkeen.

Positiivista on tietysti se, että terveet väistötilat löytyivät nopeasti, läheltä ja vähin ponnistuksin. Väliaikaisratkaisujen ja varasuunnitelmien varassa toimintaa ei kuitenkaan voi loputtomiin pyörittää. Kurkistus kunnan talouslukuihin kertoo, että kestävämpiin ratkaisuihin ei taida juuri nyt olla rahkeita.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi