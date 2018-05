Savitaipaleen kirjastossa voi ihastella maustesirottimia

SAVITAIPALE Kirjaston touko-kesäkuun paikallisessa näyttelyssä on esillä savitaipalelaisen Maija Saimalahden maustesirottimia.

Saimalahti on kotoisin Välijoelta. Aikuistuessaan hän muutti maailmalle. Viime syksynä Saimalahti palasi Espoosta Savitaipaleelle ja toi mukanaan valtaisan sirotinkokoelmansa.

– Kokoelmissa on reilut 300 maustesirotinta, joista vain pieni osa mahtui Savitaipaleen kirjaston vitriiniin, Savitaipaleen kunnan kulttuurisihteeri Helena Hjerppe äimistelee.

LSS

Sirotinnäyttely Savitaipaleen kirjastossa (Keskustie 2) 14.5.–29.6. Kirjasto on avoinna ma–ke klo 12–19, to klo 9–16 ja pe klo 12–18 (1.6. alkaen pe klo 12–19).