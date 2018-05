Pelastuslaitos ei turhaan varoittele

Maastopalojen riski on ollut toukokuussa tavallistakin isompi. Aurinko on paistanut viime päivät siniseltä taivaalta ja lämpötila on noussut ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkeaksi. Kun taivaalta ei ole tullut alas pisaraakaan vettä, maasto on pysynyt rutikuivana.

Maastopaloilta ei ole Länsi-Saimaan seudulla vältytty. Tiistaina Lemin Urolan kylässä paloi mäntymetsää ja esimerkiksi Luumäellä paloja on ollut hiljattain useampikin.

Tilanteen vakavuudesta kertoo paljon se, että viime viikon lopulla Etelä-Karjalan pelastuslaitos ilmaisi painavan huolensa avotulen käytöstä ja vetosi paikallisiin, ettei risuja poltettaisi.

Pelastuslaitoksella oli keskusteltu jopa avotulen teon kieltämisestä koko maakunnassa pelastuslain nojalla. Viikonlopusta selvittiin vähillä maastopaloilla, mutta pelastuslaitos sai ennakkotiedottamisesta huolimatta joitakin risujenpolttoilmoituksia.

Sitä on kenenkään vaikea ennakoida, jos heinikko syttyy esimerkiksi viallisesti junavaunusta lentävästä kipinästä. Omalla toiminnalla riskit voi sen sijaan minimoida. Risukasa voi odottaa sateisempia kelejä tai sen voi yhtä lailla kiikuttaa asianmukaisesti keräyspaikalle.

Alkuviikon ajan Etelä-Karjalassa oli voimassa metsäpalovaroitus. Lähipäiville on kuitenkin luvattu sateita, joten varoitus saatetaan purkaa ainakin hetkellisesti.

Se, mitä pelastuslaitos on painottanut, pätee koko kesän. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Kielto koskee niin nuotioita kuin risujen polttoakin. Huolimattomuudella voi olla vakavat seuraukset.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi