Lemin Vainikkalantien varressa syttyi metsäpalo – Savitaipaleella väärä hälytys

LEMI & SAVITAIPALE Lemillä syttyi metsäpalo Vainikkalantien varrella torstaina 24. toukokuuta. Pelastuslaitos sai tiedon palosta aamupäivästä puoli yhdentoista jälkeen.

Palomestari Veli-Matti Huuhkan mukaan paloalue sijaitsee noin neljä kilometriä Lemin kirkonkylästä Mikkelintielle päin. Palopaikan maasto on hänen mukaansa erittäin vaikeakulkuista.

– Paikalla on yksiköitä Lemiltä, Savitaipaleelta, Luumäeltä ja Lappeenrannasta. Puumalasta juuri tehtävästä vapautunut helikopteri on tulossa Lemille, Huuhka totesi torstaina aamupäivällä.

Aiemmin aamulla kello yhdeksän aikaan pelastuslaitos sai hälytyksen maastopalosta Savitaipaleen Heituinlahdessa.

Yksiköt kävivät tiedustelemassa tilannetta, mutta palomestarin mukaan paloa ei löytynyt. Väärän hälytyksen aiheutti hänen mukaansa mahdollisesti läheiseltä suolta nouseva pöly.

EVA KOTTONEN

