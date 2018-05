Etelä-Karjalan pelastuslaitos kohottaa valmiuttaan poikkeuksellisen vakavan maastopaloriskin vuoksi

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella kohotetaan valmiutta viikonlopun ajaksi. Syynä on poikkeuksellisen vakava maastopaloriski koko maakunnan alueella.

– Olen ollut melkein kymmenen vuotta päällystötehtävissä, enkä muista tällaista tilannetta olleen kertaakaan sillä aikaa. Tilanne on erittäin poikkeuksellinen, päivystävä päällikkö Sampsa Lintunen kertoo.

Henkilöstön valmiutta kohotetaan siten, että viikonlopun ajan jokaisessa kunnassa on vähintään neljän henkilön vahvuinen päivystysryhmä varallaolossa eli välittömässä lähtövalmiudessa. Kaksi RPAS- eli droneyksikköä Imatran ja Lappeenrannan vapaapalokunnista ja ylimääräinen päällystön jäsen on viikonlopun ajan pelastuslaitoksella päivystysvalmiudessa.

Valmiuden kohotus kestää perjantai-illasta sunnuntai-iltaan saakka. Tarvittaessa sitä jatketaan myös ensi viikolla. Metsäpaloindeksi on erittäin korkea koko maakunnan alueella ja sen odotetaan kohoavan edelleen ensi viikolla.

Itä-Suomen tilannekeskus seuraa satelliittien ilmaisemia mahdollisia maastopaloja. Jokainen havainto välitetään tilannekeskuksesta päivystävälle palomestarille ja käydään tarkistamassa paikan päällä maastossa.

Lintunen kehottaa Etelä-Karjalan asukkaita ja mökkiläisiä äärimmäiseen varovaisuuteen kaikessa toiminnassa, josta voi aiheutua kipinöintiä. Avotulen teko on kielletty koko Etelä-Karjalan alueella.

