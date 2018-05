Koulukone kertoo kiintoisia tietoja

Ylen verkkosivuilta löytyvä koulukone antaa perin mielenkiintoista tietoa Länsi-Saimaan seudun koulujen tilanteesta.

Kunnat on laitettu tiettyjen muuttujien perusteella paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten paljon ne panostavat perusopetukseen. Kunnilta kerätyt tiedot ovat viime vuodelta ja opetusmenojen osalta vuodelta 2016.

Savitaipale ja Lemi kulkevat melko lailla käsi kädessä ja saavat kolme tähteä viidestä.

Taipalsaari saa mainituista kolmesta kunnasta heikomman arvosanan, vain yhden tähden viidestä. Uudella sivistysjohtajalla ja kunnanvaltuustolla riittää työnsarkaa, sillä koulukoneen sanallisen arvion perusteella ”Taipalsaari panostaa perusopetukseen selvästi vähemmän kuin muut maaseutumaiset kunnat.”

Taipalsaarella perusopetuksen ryhmäkoot ovat suurimmat ja näin ollen oppilaita per opettaja on eniten. Myös oppimateriaalirahan summa ja tietokoneiden sekä tablettien määrä oppilasta kohden on pienin. Edelleen opetusmenot per oppilas ovat Länsi-Saimaan pienimmät, vieläpä hiukan vajaat 1 000 euroa vähemmän kuin valtakunnallinen mediaani.

Positiivista Taipalsaaren kannalta on kuitenkin se, että viime vuonna jokaisella opettajalla oli kelpoisuus opettamaansa aineeseen. Savitaipaleella pätevien opettajien osuus on 92 prosenttia ja Lemillä 96 prosenttia.

Savitaipale erottuu myönteisesti edukseen esimerkiksi ryhmäkokojen, tietokoneiden määrän ja opetusmenojen suhteen. Lemi puolestaan on Länsi-Saimaan seudun valio, mikäli mittariksi otetaan oppimateriaaliraha per oppilas tai valinnaisaineiden ryhmäkoko.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi