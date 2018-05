Vesa Pakarinen jätti oikaisuvaatimuksen sivistysjohtajan valinnasta

TAIPALSAARI Jyväskyläläisen Johnny Kotron valinta Taipalsaaren sivistysjohtajaksi on poikinut oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallituksen varasijalle valitsema taipalsaarelainen Vesa Pakarinen vaatii päätöksen kumoamista ja hänen itsensä valitsemista virkaan. Kunnanhallituksen on määrä käsitellä oikaisuvaatimusta tiistaina 29. toukokuuta.

Kunnanhallitus päätti 10. huhtikuuta valita kasvatustieteiden maisterin (KM) Johnny Kotron kunnan uudeksi sivistysjohtajaksi. Valinta tehtiin äänestämällä.

Kotro sai kuusi ääntä ja KM Pakarinen yhden. Kolmas ehdokas, kasvatustieteiden kandidaatti (KK) Maija-Liisa Immonen jäi äänittä.

Kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Mari Hulkkonen (ts-liike) jätti valinnasta eriävän mielipiteen. Kotro ei hänen mielestään täytä viran kelpoisuusvaatimuksia.

Taipalsaaren vs. sivistysjohtajana aikaisemmin toiminut Vesa Pakarinen väittää oikaisuvaatimuksessaan, että virkaan valitulla henkilöllä on hakemuksen tietojen perusteella oleellisesti heikompi koulutustausta ja viran edellyttämä johtamisen ja esimiestyön kokemus kuin hänellä itsellään.

Pakarinen mainitsee, ettei nimitysharkinta ole vapaata harkintaa. Uuden perustuslain voimaantulo on rajoittanut kunnan toimivaltaa.

– Mielestäni kunnanhallitus päätöstä tehdessään on rikkonut kunnallisen viranhaltijalain syrjintäkieltoa, koska päätöksessään se on valinnut virkaiältään huomattavasti nuoremman henkilön hoitamaan virkaa vaaditun kokemuksen sijaan.

Pakarinen korostaa oikaisuvaatimuksessa vahvuutenaan muun muassa projektiosaamista.

Asian valmistelija, vs. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä toteaa esityksen johdannossa Kotron täyttävän viranhakuilmoituksen kelpoisuusehdot.

– Työkokemuksen ohella on otettu huomioon myös virkaan valitun viran hoitamisen kannalta merkityksellisimmät henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten haastattelutilanne ja soveltuvuusarviointi, Mäkelä perustelee.

Mäkelä esittää Pakarisen oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

