Kun raju kolari näytti väistämättömältä

Vappuaaton työpäivä on ohi. Lähden ajamaan Savitaipaleelta koti Kuopiota. Matka soljuu mukavasti radiota kuunnellen. Lähestyn Ristiinaa. Muistan tsekata nopeuden ennen peltipoliisia, joka on hieman ennen Ristiinan keskustaajaman risteystä.Tiellä on Mikkelin suuntaan kahdeksankympin rajoitus. Vastaantuleville on sallittu kuudenkympin vauhti.

Kaasuttelen ehkä seitsemääkymppiä, kun huomaan Ristiinan keskustasta ajavan iäkkään naisen kääntyvän väistämisvelvollisuudestaan huolimatta pienellä autolla suoraan eteeni.

Jarruttamiseen ei ole aikaa. Jostakin selkäytimestä tulee käsky nopeaan väistöön. Vanha Mersu suoriutuu äkkiliikkeestä. Onneksi Mikkelin suunasta ei ole vastaantulijoita kummallakaan kaistalla. Nainen ei hiljennä menoaan. Tarkkailen taustapeilistä, osuuko hän väistöliikkeestä huolimatta Mersun takaosaan. Ei osunut. Kylmä hiki virtaa pitkin selkäpiitäni.

Raju kolari on ollut todella lähellä. Jos olisin törmännyt painavalla kulkupelillä naisen autoon, jälki olisi ollut karmeaa. Jarrutus ei olisi juurikaan ehtinyt hidastaa vauhtia.

En tiedä, vaikuttiko terveydentila naisen ajamiseen, vai jäinkö vain pientä mäkeä noustessani katveeseen?

Mutta mikä ajatus tuli ensimmäisenä mieleen vaarallisen tilanteen jälkeen? Aloin pohtimaan, kuinka hankalaa auton vaurioituminen olisi ollut, koska olin noin tuntia aikaisemmin sopinut puhelimitse autonmyyjän kanssa kaaran vaihtamisesta uudempaan. Kumma ajatus, kun kolari olisi saattanut vaatia jopa kuolonuhrin.

Olen työurani aikana ajanut autolla todella paljon, ja ollut kaksi kertaa osallisena liikenneonnettomuudessa. Täpäriä tilanteita on sattunut monet kerrat esimerkiksi hirvien kanssa. Ristiinan tapaus on kuitenkin läheltä piti -tilanteista kaikkein vaarallisin.

Mitään traumoja tai pelkoja kauhukokemus ei kuitenkaan jättänyt mieleeni. Aikaisemmat koettelemukset ovat muovanneet asennettani sen verran, että en hevillä hanki pientä autoa. Kulkupelissä pitää olla keulaa.

Autoilijalla saattaa olla mielessään joku toimintamalli mahdollisen vaaratilanteen varalta. Kun rysähtää, tilanne tulee kuitenkin niin nopeasti ja äkkiarvaamatta, että toiminta on täysin vaistonvaraista.

Kolaripaikoilla olen työn vuoksi nähnyt kymmenien vuosien aikana perin lohdutonta jälkeä. Joskus on tuli viimeistellyt tuhon.

Arvostan ensihoitajien, palomiesten, poliisien ja muidenkin kolaripaikoilla toimivien työtä. Sen sijaan kännyköittensä kanssa kuvaamaan pysähtyville sivullisille minulla ei riitä ymmärrystä. Nämä häiriköt saattavat ottaa jopa selfieitä uhri ja romuttunut auto taustanaan.

Sanotaan että veturinkuljettaja saattaa saadaan junan eteen hyppäävästä itsemurhakandidaatista elinikäisen trauman. Kuolonkolari on samanlainen painajainen rekkakuskille.

Hirvensalmella tapahtui viime talvena liikenneonnettomuus, jossa kaksi iäkästä paikkakuntalaista menehtyi hakerekan ja henkilöauton törmäyksessä.

Rekankuljettaja tilitti tuntemuksiaan taannoin lehdessä. Kuolonkolari oli hänelle kova pala, vaikka syy turmaan oli poliisitutkinnan mukaan todennäköisesti henkilöauton kuljettajassa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi