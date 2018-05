Willman jättää Taipalsaaren kunnanjohtajan viran

TAIPALSAARI Kunnantalon ilmapiiriongelmat ovat johtaneet Taipalsaarella kovaan ratkaisuun. Kunnanjohtaja Jari Willman eroaa. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa ensi keskiviikkona 6. kesäkuuta.

Työilmapiiriongelmien selvittäminen on viivästynyt, koska Willman on ollut huhtikuusta lähtien virkavapaalla. Koko jupakka on henkilöitynyt vahvasti kunnanjohtajaan.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen (kesk.) ja Willman allekirjoittivat torstaina aiesopimuksen, jolla kunnanjohtajan virkasuhde puretaan 1. kesäkuuta alkaen.

Kunnanvaltuuston on määrä hyväksyä aiesopimus 6. kesäkuuta pitämässään ylimääräisessä kokouksessa.

Sopimus noudattelee Jari Willmanin johtajasopimusta. Se tuo hänelle siirtymäkorvauksena kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavan summan.

Willmanin erosta kertoi enimmäisenä Etelä-Saimaa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi