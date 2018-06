Pelastuslaitos kieltää kulotuksen

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kieltää kesän ajaksi kulotuksen koko maakunnassa silloin, kun metsäpalovaroitus on voimassa. Kielto astuu voimaan perjantaina 1. kesäkuuta ja on voimassa 31. elokuuta asti.

Etelä-Karjalassa on voimassa jo nyt metsäpalovaroitus, jonka perusteella avotulen teko on kielletty, mutta metsäpalovaroitus ei kiellä kulotusta.

Tarkalleen ottaen kulotus on kielletty silloin, kun metsäpaloindeksi on välillä 5,6—6,0. Viime keskiviikkona metsäpaloindeksi oli Etelä-Karjalassa 5,7, mutta sen ennustettiin nousevan edelleen. Metsäpaloindeksin maksimiarvo on 6,0 ja metsäpalovaroituksen raja-arvo 4,0.

LSS

