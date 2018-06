Savitaipaleen Osuuspankin toimitusjohtaja vaihtuu

SAVITAIPALE Savitaipaleen Osuuspankin toimitusjohtaja Leo-Petteri Nevalainen on valittu pankinjohtajaksi Etelä-Karjalan Osuuspankkiin. Hän aloittaa uudessa työssä Lappeenrannassa syyskuun alussa.

Pankinjohtajana Nevalaisen vastuulla ovat muiden muassa varainhoito- ja henkilöstöasiat. Pesti on sama, jota hoiti aiemmin Titta Saksa. Saksa valittiin maaliskuussa Mikkelin kaupungin henkilöstöjohtajaksi.

– Olen Savitaipaleella elokuun loppuun saakka. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on jo käynnissä, Nevalainen kertoo.

Savitaipaleen Osuuspankin toiminta jatkuu entisellään toimitusjohtajan vaihdoksesta huolimatta.

Nevalaisen mukaan vuosi sitten keväällä kariutunut Savitaipaleen Osuuspankin fuusioituminen Etelä-Karjalan Osuuspankkiin ei ollut vaikuttavana tekijänä uuden työpaikan haussa. Ratkaiseva seikka oli vetävä, ei työntävä.

– Mielenkiintoinen paikka tuli avoimeksi, päätin hakea ja sain sen. Ei tällaisia mahdollisuuksia liian usein tule vastaan, hän summaa.

Nevalainen aloitti työt Savitaipaleella lokakuussa vuonna 2009.

MATIAS LÖVBERG

