Savitaipaleen lukio kiinnostaa ennätyksellisesti

SAVITAIPALE Ennätysmäärä yhdeksäsluokkalaisia on valinnut Savitaipaleen lukion ykkösvaihtoehdokseen yhteishaussa.

Rehtori Petri Kyyrän mukaan ensisijaisia hakijoita on 32. Hakijoista puolet on muualta kuin Savitaipaleen omasta peruskoulusta.

Oletettavaa on, että kokonaismäärä kasvaa vielä kakkos- ja kolmospaikan hakijoilla.

– Viime vuosina ensisijaisia hakijoita on ollut 17–20, Kyyrä kertoo.

Rehtorin mukaan kiinnostuksen kasvuun vaikuttavat monet asiat. Lukion opettajat ovat osaavia sekä toiminta aktiivista ja ajanmukaista. Lisäksi opinahjo on verkottunut kansainvälisesti.

– Yksi tärkeistä vaikuttavista tekijöistä on varmasti myös kunnan yleinen positiivinen ja aktiivinen ilmapiiri, josta Savitaipale on viime vuosina ollut tunnettu. Täällä tehdään ja yritetään yhdessä väestötappiosta ja väestön vanhenemisesta huolimatta, Kyyrä arvioi.

– Hyvä tilanne on kokonaisuuksien summa: kunnan aktiivisuus, yhteinen monipuolinen tekeminen ja ulospäin suuntautuneisuus kunnassa. Ammattitaito ja yhteisöllisyys sekä opiskelijoista välittäminen koulun sisällä, hän tiivistää.

Viime keväänä Savitaipaleen lukiosta valmistui 17 ylioppilasta. Tänä vuonna valkolakkeja jaettiin 23.

– Suunta on vahvasti ylöspäin, Kyyrä iloitsee.

