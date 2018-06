Savitaipale sijoittui historiallisen korkealle lukiovertailussa

SAVITAIPALE Ylioppilaita juhlittiin ympäri maata viime lauantaina. Valkolakin sai tänä vuonna yhteensä lähes 27 000 opiskelijaa. Ylioppilaiden määrä on viime vuosina ollut ikäluokkien pienenemisestä johtuen laskussa, mutta lukion suosio on pysynyt vakaana.

Tilastokeskuksen mukaan uusista ylioppilaista noin kolmannes sijoittuu välittömästi lukion jälkeen jatko-opintoihin.

Savitaipaleen lukio oli tämän kevään STT:n tekemässä lukioiden vertailussa viides, mikä on samalla Etelä-Karjalan lukioista vertailun korkein sijoitus. Vertailussa on huomioitu lukiolaisten lähtötaso.

– Tämä on historiallinen tulos. Tällaisissa tunnelmissa on mukava lopettaa lukuvuosi ja aloittaa tulevaa ensi syksynä, Savitaipaleen lukion rehtori Petri Kyyrä iloitsee.

STT:n vertailun kärkeen nousi tänä vuonna Savukosken lukio, josta kirjoitti kaksi ylioppilasta. Toisella sijalla oli Suomen kristillinen yhteiskoulu Kaarinasta. Päivälukioita on Suomessa yhteensä noin 350.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi