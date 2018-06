Jori Sivula ei ota vastaan Lemin teknisen johtajan virkaa

LEMI Teknisen johtajan valintakuvio on saanut Lemillä jälleen uuden käänteen.

Tekniseksi johtajaksi 8. toukokuuta valittu kotkalainen insinööri (YAMK) Jori Sivula on perunut suostumuksensa tehtävään. Kunnanhallitus päätti maanantaina laittaa viran uudelleen haettavaksi.

Eläkkeelle jäävän teknisen johtajan Markku Immosen seuraajan valinta on osoittautunut odotettua hankalammaksi prosessiksi. Lemin kunnanhallitus valitsi virkaan 16. huhtikuuta äänestyksen jälkeen tekniikan kandidaatin Julia Virkkalan.

Valinta johti protestointiin kunnan teknisessä toimessa ja lisäksi kaksi lemiläistä jätti päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Valittajat kiinnittivät huomionsa siihen, ettei valittu täyttänyt hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimuksia.

Virkkala perui suostumuksensa virkaan 8. toukokuuta ja kunnanhallitus valitsi Sivulan varasijalta tekniseksi johtajaksi.

Nyt alkaa uusi hakukierros ja kunnanhallitus valitsi myös haastattelutyöryhmän.

Kotkan kaupungin palveluksessa isännöitsijänä työskentelevä Jori Sivula on parhaillaan sairauslomalla.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi