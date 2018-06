Milloin helleraja ylittyi? Mikä on Jesse Huttusen laji?

Länsi-Saimaan Sanomien kesävisassa testataan paikallistuntemusta.

Valitse kysymyksiin oikea vastausvaihtoehto ja täytä alla oleva vastauslomake yhteystietoineen. Kilpailuaika on 7.6.—17.8.2018.

Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Weke-katiska ja lemiläisiä käsintehtyjä makeisia.

Kilpailuun voi osallistua myös torstaina 7. kesäkuuta ilmestyneestä Kesäpolku -kesälehdestä löytyvällä kupongilla. Kuponki palautetaan joko postitse tai tuomalla Länsi-Saimaan Sanomien toimitukseen osoitteeseen Peltoinlahdentie 24, 54800 Savitaipale.

Voittajan nimi kerrotaan lehdessä elokuussa. Voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Kesäkilpailu 2018

1. Minkä yleisurheilulajin suomenmestaruuden Savitaipaleen Urheilijoita edustava Jesse Huttunen voitti viime kesänä?

A. Seiväshypyn

B. Korkeushypyn

C. Pituushypyn

2. Mikä Suomenniemen uusi kirjastotalo on nimeltään?

A. Lukutoukka

B. Lukukäki

C. Lukukirja

3. Milloin ravustuskausi alkaa?

A. 21. kesäkuuta

B. 21. heinäkuuta

C. 21. elokuuta

4. Taipalsaaren Röyttyyn, vanhan navetan raunioihin, rakennettiin lattia ja pitkä haapapöytä. Mikä tuo kesäkeidas on nimeltään?

A. Röytyn piknikpöytä

B. Röytyn pihatto

C. Röytyn patio

5. Virkaatekevän Lemin kunniakuntalaisen, Lemin Eskon, etunimi on Markku. Mutta mikä on hänen sukunimensä?

A. Paakkinen

B. Immonen

C. Peutere

6. Montako Mikkelin kaupungin ylläpitämää yleistä uimarantaa Suomenniemellä on?

A. 0

B. 1

C. 2

7. Miten monta kesämökkiä Savitaipaleella on?

A. noin 800

B. noin 1 800

C. noin 2 800

8. Kuka on Lemin jalkapallojoukkue KoPan valmentaja?

A. Jari Kivijärvi

B. Jari Saimaa

C. Jari Kuolimo

9. Mikä kylä valittiin vuonna 2017 Etelä-Karjalan vuoden kyläksi?

A. Taipalsaaren kirkonkylä

B. Savitaipaleen Partakoski

C. Lemin Huttula

10. Minä päivänä helleraja ylitettiin Suomessa ensimmäisen kerran tänä vuonna?

A. 11. toukokuuta

B. 12. toukokuuta

C. 13. toukokuuta