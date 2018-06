Helteinen ja kuiva toukokuu on heikentänyt sato-odotuksia Etelä-Karjalassa. Kylvöt saatiin tehtyä keskeytyksettä, mutta viljakasvustoilla heikennys on reilun viidenneksen. Nurmilla ensimmäinen sato uhkaa jäädä puoleen normaalista.

– Aikaisimmat kylvöt ovat parhaita, mutta nekin jäävät harvoiksi, pensovat normaalia vähemmän. Korsi jäänee lyhyeksi. Myöhäisemmät kylvöt ovat orastuneet hyvin epätasaisesti, koska maa on päässyt monin paikoin kuivumaan liikaa, tietää kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola Pro Agria Etelä-Suomesta.

Rikkakasviruiskutukset ovat Heinolan mukaan alkaneet maakunnan viljoilla kuluvalla viikolla.

– Valtaosin rikkojakin on taimettunut vähän kuivuuden takia ja torjuntaa siirretään myöhemmäksi. Tauteja on vähän ja tuholaisia melko vähän. Tuomikirvoja on paikoin, mutta tilanne pitää tarkastaa lohkoittain. Öljykasvit ovat taimettuneet normaalisti. Niissäkin ensimmäiset kylvöt ovat parhaita, Heinola sanoo.

Perunan sato jää myös normaalia heikommaksi. Varhaisperunan korjuu on alkanut Etelä-Karjalassa tällä viikolla ja tahti kiihtyy ensi viikolla.

– Nyt tarvittaisiin sadetta reilut 20 millimetriä rauhallisesti, että kasvustot elpyisivät, Heinola summaa.

