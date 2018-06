Jättipotista riittää aina poristavaa

Sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Kaikille tämä ei kuitenkaan riitä, vaan moni metsästää viikottain sitä ihan oikeaa jättipottia. Etelä-Karjalassa on viime viikonlopun jäljiltä poristu isoista rahoista, kun Ruokolahdelle osui 14,5 miljoonan euron ennätysvoitto viime lauantain kierroksella.

Voittajan arvuuttelu paikallisella huoltoasemalla kuuluu suomalaiseen kansanperinteeseen. Mitä pienempi paikkakunta, sitä kiivaammin voittajaa yritetään tulkita tuttujen ja satunnaisten vastaantulijoiden ilmeistä ja eleistä.

Yhtä lailla kuultuja ovat kahvipöytäkeskustelut siitä, minkälainen summa olisi juuri sopiva ja malttaisiko sitä pitää suunsa kiinni, jos onni oikein huolella potkaisisi.

Monen mielestä paras voittopotti olisi sellainen, jolla saisi maksettua velat pois ja jäisi jotain vielä jälkipolvillekin. Ja ehkä myös itselle. Tuskinpa kukaan kuitenkaan kieltäytyisi 14,5 miljoonan euron kaltaisesta mahtisummastakaan.

Tiuhaan lottoaville pikkusummat ovat tuttuja, kymppejä ja ehkä satasia. Saattaapa voittokupongissa joskus olla kolmekin nollaa. Jättipotista valtaosa joutuu kuitenkin vain haaveilemaan. Siihenhän loton markkinoinnissakin luotetaan. Toivossa on hyvä elää.

Onhan sitä toki saatu juhlia miljoonia myös Länsi-Saimaan seudulla. Vuosien 1971–2018 aikana Savitaipaleelle on osunut lotosta neljä päävoittoa ja Lemille yksi.

Taipalsaarella päävoittoa jahdataan edelleen. Ei tosin kovin innokkaasti, sillä Veikkauksen tilastojen mukaan lottoa pelataan Taipalsaarella vähiten Etelä-Karjalassa, 51 eurolla per asukas. Lemillä into on maakunnan toiseksi pienintä. Lottoa pelataan 58 eurolla per asukas.

Savitaipaleella sen sijaan pelataan 86 eurolla asukasta kohden. Etelä-Karjalan ykköset, imatralaiset, ovat kolmen euron verran innokkaampia.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi