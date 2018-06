Taipalsaaren Koneenselälle asennetaan hapetuslautta

TAIPALSAARI Pien-Saimaan Koneenselälle asennetaan tällä viikolla hapetuslautta, joka ehkäisee alusveden hapenpuutetta.

Alusveden hapetus on yleisesti käytetty menetelmä vesistöjen kunnostuksessa. Taipalsaarelle asennettava hapetuslautta poikkeaa aiemmista järjestelmistä siinä, että se käyttää energianlähteenään sähkön sijaan aurinkopaneeleja.

Järjestelmä on kehitetty Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT). Mallia on otettu Kivisalmen pumppaamosta, mutta laitteessa on hyödynnetty myös uusia teknisiä innovaatioita.

Hapetuslautalla pyritään ehkäisemään loppukesäisin Koneenselällä tapahtuvaa happikatoa.

Hapenpuute aiheuttaa järven sisäistä kuormitusta, mikä tarkoittaa ravinteiden ja raudan liukenemista pohjasta veteen ja levien käyttöön.

Mikäli hapetuslautta saadaan toimimaan odotetusti, sen käyttöä voidaan mahdollisesti toteuttaa muuallakin, kertoo professori Juha Pyrhönen Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta.

– Lautan kopioita voitaisiin asentaa haasteellisiin syvännepaikkoihin muuallakin leväkukintoja ehkäisemään.

Lauttaa hallinnoi jatkossa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja PISARA -hanke. Hapettimen kehitystä ja toteutusta ovat rahoittaneet Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja Lappeenrannan kaupunki.

Hapetuslautan lisäksi Koneenselällä on jo valmiiksi mittauslautta, joka toimittaa reaaliaikaista dataa veden laadusta kerran tunnissa. Hapettimen toimintaa seurataan myös kaksi kertaa kuukaudessa tapahtuvalla vesinäytteenotolla.

LSS

