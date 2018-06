Tuleeko Lemistä maailman hevipääkaupunki?

LEMI Jännitys tiivistyy Capital of Metal -kampanjassa, jossa etsitään maailman metallipääkaupunkia. Äärimmäisen tiukassa kilpailussa Lemi keikkuu aivan kärkisijoilla. Vielä keskiviikkona aamupäivällä Lemi oli johtoasemassa, mutta nyt Joensuu on kirinyt tasoihin. Molemmilla paikkakunnilla on 19,51 hevibändiä 10 000 asukasta kohden.

Capital of Metal -kampanjan tarkoituksena on tuoda esiin Suomen asemaa tunnettuna hevimaana. Samalla annetaan jollekin Suomen paikkakunnalle maailman metallipääkaupungin titteli.

Kilpailu käydään siten, että itsensä metallibändiksi kokevat kokoonpanot voivat lisätä tietonsa kampanjan nettisivuille osoitteessa www.capitalofmetal.fi. Merkintä tehdään karttaan oman kotikunnan kohdalle.

Voittajaksi selviytyy se Suomen kaupunki tai kunta, jossa on eniten hevibändejä asukaslukuun suhteutettuna.

Kilpailua käydään 20. kesäkuuta asti. Voittaja julkistetaan 21. kesäkuuta, ja voittajakunta esittäytyy Helsingin Tuska-festivaaleilla 29.6.–1.7.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi