Taiteilijan ei kannata jäädä odottelemaan inspiraatiota

SAVITAIPALE Harrastajataiteilija Jyrki Outinen on kokenut näyttelyiden pitäjä.

Tuorein näyttely, Luontoa ja kulttuurimaisemaa maaseudulta, avautui 6. kesäkuuta Savitaipaleen kirjastossa. Siellä on esillä kymmenen maalausta, öljyväritöitä, yksi akryylimaalaus ja yksi öljypastellityö.

Ensimmäisen näyttelynsä Outinen piti Savitaipaleella, Heituinlahdella Mäntyperän kamarissa vuonna 2009, ja hänen teoksiaan on ollut esillä myös Lemin vanhassa pappilassa.

Taiteen pariin Outinen kertoo päätyneensä vahingossa.

– Äitini antoi minulle joululahjaksi 24 kappaleen öljypastelliliiturasian reilut parikymmentä vuotta sitten. Värivalikoima tuntui kuitenkin suppealta, enkä aluksi innostunut niistä ollenkaan.

Saatuaan tuplasti suuremman värivalikoiman, öljypastelliliitujen mahdollisuudet aukenivat Outiselle uudella tavalla ja hän totesi, että minähän osaankin maalata.

Öljyväri on hänen mukaansa tekniikoiden klassikko, mutta lähes yhtä hienoa jälkeä saa aikaa öljypastelliliiduilla.

– Niiden värejä ei voi sekoittaa kuten öljyvärejä, ja sävyjä on olemassa 96 erilaista. Asia on yksinkertainen, oikea väri joko löytyy tai sitten ei, Outinen selventää.

