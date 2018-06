Viljelijät joutuivat ojasta allikkoon

Aurinko maksaa perinteisesti tapahtumajärjestäjien palkan. Ennätyksellisen lämmin toukokuu veti suut leveään hymyyn myös kaupan alalla.

Terasseilla riitti väkeä, virvokkeet ja jäätelö tekivät kauppansa. Voisi kuvitella, että uima-asuille ja muille rantaelämään sopiville välineille löytyi ostajia. Rannat kun täyttyivät ennen kuin virallinen uimakausi ehti edes alkaa.

Poikkeuksellisen pitkällä alkukesän hellejaksolla ja sen mukanaan tuomalla kuivuudella on myös kääntöpuolensa, jota ei uimarannalla lekotellessa tule ajatelleeksi.

Tilanne on erityisen herkkä, kun elanto on sananmukaisesti kiinni keleistä. Maatiloilla tuskin on liiemmin viime aikoina hymyjä väläytelty.

Märkä syksy ajoi maanviljelijät ahdinkoon. Osassa Suomea edellinen satovuosi jäi huonoimmaksi 30 vuoteen. Läpimärille pelloille ei ollut menemistä ja viljaa jäi pelloille koko maassa yhteensä kymmenien tuhansien hehtaarien alalle. Korjatuksi saatu sato oli märkää ja osin tautista.

Eikä tilanne ota helpottaakseen. Ongelma on vain muuttanut muotoaan. Nyt kasvustoja koettelee kuivuus. Pro Agrian asiantuntijan mukaan viljojen osalta sato-odotukset ovat Etelä-Karjalassa pudonneet neljänneksen normaalista.

Kun vajaa vuosi sitten kirottiin loppukesän ja syksyn sateita, nyt vettä kaivataan. Hiukan pisaroita on taivaalta alas viime päivinä tullutkin, mutta pikku ripottelu ei riitä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi