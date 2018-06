Vaikeita aikoja

”Huomenna julkastaan tulokset pääsykokeista ja mua pelottaa se enemmän kun mikään. ”

”Onko kukaan samassa tilanteessa kuin mä, eli tulevaisuus näyttää pelkältä epätoivoiselta mytyltä? – – Pelkään etten pääse edes pääsykokeisiin. Ja jos pääsisin ihmeen kaupalla pääsykokeisiin niin tiedän, että ne kusee ihan täpöllä.”

”Pelottaa ihan sikana, että – – minusta tulee sossupummi ja en ikinä pääse mihinkään kouluun. Tuntuu että elämäni on tuomittu epäonnistumaan ennen kuin se on edes alkanut…”

Edellä olevat ovat lainauksia nuorten demi.fi-sivustolta. Joka kevät nuoret taistelevat opiskelupaikoista ja murehtivat jo etukäteen sitä, etteivät pääse mihinkään. ”Pääsenkö, riitänkö?” kysyi savitaipalelainen Merika Kalliokin viikko sitten kolumnissaan, jossa hän kritisoi (ihan syystäkin) korkeakoulujen haku-uudistusta.

Mutta Merika ja kaikki muutkin: kyllä te pääsette ja riitätte. Jos koulupaikkaa ei irtoa vielä, se tapahtuu joskus myöhemmin. Elämä ei ole tuomittu epäonnistumaan ennen kuin se on edes alkanut.

Olen päässyt siihen korkeaan 23 vuoden ikään, että voin jo katsoa taaksepäin ja todeta, että tuollaistahan se on. Elämä ylioppilaaksi pääsyn jälkeen.

Yhtäkkiä päiväkodista saakka jatkunut uraputki on katkolla eikä arkipäiville ole enää automaattisesti ohjelmaa. Elämältä putoaa varma pohja.

Ja sitten, kun kouluun pääsee, voi hermoilla sitä, riittävätkö rahat elämiseen ja pääseekö kursseista läpi. Tai että onko edes itseä kiinnostavalla alalla, ja jos on, niin riittääkö alalla töitä. Murehdin itse tällaisia pari ensimmäistä vuotta lukion päättymisen jälkeen.

Aivan viime aikoina olen huomannut rauhoittuneeni. Huolia ja paineita on edelleenkin, mutta niihin on oppinut suhtautumaan rennommin. Vastaavaa olen kuullut muiltakin ikäisiltäni. Ystäväni totesi kuvitelleensa aikoinaan, että huolet jäävät lukioon, mutta ne seurasivatkin yliopistoon. Opintojen jälkeen opiskeluja koskeva stressi korvautuu varmasti jollakin uudella. Ero menneeseen on kuitenkin siinä, ettei tunnetta elämänhallinnasta enää menetä niin helposti.

Ja miksi menettäisikään. Ihminen on oppivainen eläin, ja kokemus on osoittanut, että kyllä se tästä. ”Aina sitä on asiasta toiseen selvitty”, sanoo yli yhdeksänkymppinen mummonikin.

Teillä, lukiosta ja miksei ammattikoulustakin vasta päässeillä, ei ole vielä kertynyt kokemusta aikuiselämästä. Lupaan kuitenkin, että jonain päivänä elämä ei enää pelota niin paljon kuin nyt.

Sitä paitsi vaikka yhteiskunta ja ylioppilasjuhlissa vierailleet sukulaiset hoputtavat, ei sinne kouluun ja työelämään mikään kiire ole.

Saamme hortoilla työpaikoilla yhä vanhemmiksi eläkeiän noustessa. Eräässäkin opettajanhuoneessa on jo heitetty ilmaan skenaario, jossa kouluavustajat siirtyvät oppilaiden auttamisen sijaan opastamaan dementoituneita opettajia.

Siinä vaiheessa on todennäköisesti melko sama, montako – yleensä vieläpä antoisaa – välivuotta nuoruudessa tuli vietettyä.

TAIMI HAIMILA

