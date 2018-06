Juhannuskokkojen poltto riippuu metsäpalovaarasta

Tämän hetkisten Ilmatieteen laitoksen ennusteiden mukaan metsäpalovaroitus Etelä-Karjalassa päättyy juhannusaattona. Mikäli metsäpalovaroitus ei ole voimassa, on kokkojen polttaminen Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan juhannusaattona sallittu.

Pelastuslaitos muistuttaa, että metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Avotulella tarkoitetaan kokon tai nuotion lisäksi myös muuta tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Metsäpalovaroituksen tilanteen voi juhannusaattona tarkastaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta. Tilanne päivitetään myös pelastuslaitoksen Facebook- ja Twitter-sivuille.

Pelastuslaitokselle ei tarvitse ilmoittaa juhannuskokon polttamisesta, ellei kyse ole yleisötapahtumasta.

Kokon polttamisessa kannattaa pelastuslaitoksen mukaan muistaa, että sen sytyttäjä vastaa aina mahdollisista vahingoista. Polttopaikka tulee valita tarkoin, sillä kokosta voi lentää kipinöitä kauaskin. Kokon palamista tulee aina valvoa selvin päin ja lähelle tulee varata riittävästi sammutusvettä ja muuta alkusammutuskalustoa.

Juhannus on pelastuslaitokselle aikaa, jolloin pelastustehtäviä on hiukan tavallista viikonloppua enemmän.

Luumäen palomestari Lasse Vallentinin mukaan tyypillisimpiä juhannuksen hälytystehtäviä pelastuslaitoksella ovat ensivastetehtävät, maastopalot ja saunapalot.

Tulipalon välttämiseksi on esimerkiksi kiukaan ja vesipadan tuhkat laitettava metalliastiaan. Vallentin kehottaa lisäksi varmistamaan, että palovaroittimet toimivat kaikissa tiloissa joissa yövytään – myös mökillä.

Länsi-Saimaan toimialueen palopäällikön Esa Viirun mukaan yksi juhannuksen hyvä turvallisuusvinkki on myös ”tiedä sijaintisi”.

– Erityisesti vieraalla paikkakunnalla on hyvä selvittää etukäteen paikan osoite ja pohtia miten apu saadaan tarvittaessa opastettua perille. Älypuhelimeen kannattaa ladata 112 Suomi – sovellus, joka kertoo soittajan paikkatiedot automaattisesti hätäkeskukseen, hän muistuttaa.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi