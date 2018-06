Lappeenrannan Energiaverkot varautuu juhannusaaton puuskatuuliin

Ilmatieteenlaitoksen sääennusteen mukaan etelätuuli on voimakasta juhannusaattona eli huomenna perjantaina 22. kesäkuuta aamupäivästä alkaen iltayhdeksään saakka.

Tuulen nopeuden ennustetaan olevan Etelä-Karjalassa puuskissa paikoin yli 15 metriä sekunnissa ja tulevalle yölle ennustetaan voimakkaita sateita.

Lappeenrannan Energiaverkot on varautunut sähköverkon vikojen korjaukseen nostamalla valmiustilaa ja varaamalla resursseja viankorjaukseen sekä asiakaspalveluun juhannusviikonlopun ajaksi.

Asiakkailta pyydetään malttia yhteydenotoissa mahdollisten sähkökatkojen alkuvaiheessa. Vikapalvelunumeroon kannattaa soittaa vain, jos tietää vian aiheuttajan, kuten sähkölinjaan nojaavan puun tai katkenneen sähköjohdon.

– Sähköjen palautumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että vikapäivystys saa kirjattua ja välitettyä maastoon tiedon vian aiheuttajista ja sijainnista mahdollisimman nopeasti, kertoo Lappeenrannan Energia Oy:n tiedottaja Kirsi Ojapelto.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi