Lemi on maailman metallipääkaupunki

LEMI Capital of Metal -kilpailun voittajaksi on selviytynyt Lemi, joka tiukan taistelun jälkeen päihitti toiseksi tulleen Joensuun selvin luvuin.

Lemillä on 13 metallibändiä, mikä riitti kilpailun voittoon, kun määrä suhteutettiin kunnan asukaslukuun. Lemillä on 100 000 asukasta kohti 422,6 bändiä.

Joensuussa puolestaan heviyhtyeitä on 177, eli suhteessa 100 000 asukkaaseen metallibändejä on 233,4.

Lemin kunta on hyvin tyytyväinen saamaansa tunnustukseen.

– Onhan tämä aivan valtavan iso asia pienelle kunnalle, sanoo kunnanjohtaja Jussi Stoor.

– Lemillä musiikki on näytellyt aina suurta osaa ihmisten elämässä, ja mahtavan yhteisöllisyytemme ansiosta bändit lähtivät aktiivisesti mukaan kampanjaan. Kiitos kuuluu kaikille bändeille sekä kampanjointiin osallistuneille.

Lemi on ollut aiemminkin metallimaailman tietoisuudessa paikkakunnalta kotoisin olevan Stam1na-yhtyeen ansiosta.

Yhtyeen keulahahmo Antti ”Hyrde” Hyyrynen kertoo tuulettavansa voittoa studiosta äänityskiireiden keskeltä.

– Lem1n metalli on kirkkainta laatua. Mutta tämähän me jo tiedettiinkin, hän sanoo.

Capital of Metal -palkinnonjakotilaisuus on 29.6.–1.7. järjestettävän Tuska-festivaalin yhteydessä Helsingissä, missä Lemin kunnanjohtaja Stoor ottaa tittelin virallisesti vastaan.

Festivaalialueella on myös Capital of Metal -teltta, jossa on muun muassa mahdollista hankkia Capital of Metal -paitoja, ottaa metallihenkinen Lemi-siirtotatuointi sekä tietysti tavata Lemin kunnanjohtaja, Mayor of Metal -arvonimen saava Stoor.

Maailman metallipääkaupunkia etsinyt kilpailu käynnistyi 21.5. Siitä lähtien metallibändit ovat voineet lisätä itsensä oman kotikunnan kohdalle kilpailun nettisivuille.

Suomen kartalle kertyi kuukauden kestäneen kilpailun aikana noin 1 300 hevikokoonpanoa.

Ulkoministeriön maakuvayksikön, Tuska-festivaalin, Sony Music Finlandin sekä kymmenen suomalaisen kaupungin yhteistyössä järjestämä kampanja perustuu Suomen asemaan maana, jossa on eniten metalliyhtyeitä asukaslukuun nähden.

Suomen metallitiheydeksi on todettu 53,2 yhtyettä jokaista 100 000 asukasta kohden.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi