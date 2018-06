Maltti on valttia

Kun tutut kokeneet konkarit viettävät ansaittuja vuosilomiaan, paikallisissa liikkeissä ovat aloittaneet pestinsä kesätyöntekijät ja -apulaiset.

Kesätyöntekijöiden perehdyttäminen tiettyihin työtehtäviin vie aina oman aikansa. Erityisesti silloin, jos työskentely vaatii sellaisen tekniikan ja laitteiden käyttöä, joka ei normaaliarjesta ole tuttua.

Kaupan kassa lienee tästä se perinteisin esimerkki. Tilanteet, joissa päivittäiset ruokaostokset hoituvat kassajärjestelmän läpi yhteistyöllä, ovat lähikaupassa kesällä tuttuja.

Kesätyöntekijät hoitavat varsinaisen työn ja kokeneemmat ammattilaiset neuvovat ja tukevat vierestä.

Ja juuri näinhän sen pitää mennäkin. Tekemällä oppii eikä vierestä katsomalla. Ja kun hankalampia tilanteita tulee eteen, on uskallettava kysyä apua. Ja tällöin avun on oltava lähellä.

Voi olla, että kesätyöntekijällä on ensimmäisenä päivänä kymmenen kysymystä, mutta toisena vain viisi. Seuraavalla viikolla hyvin opeteltu työtehtävä saattaa sujua jo täysin itsenäisesti.

Oli kassan toisella puolella kuka tahansa, vanha totuus pitää kutinsa kesälläkin: asiakas on aina oikeassa. Tosin kesällä kärsivällisyys on asiakaspalvelutilanteissakin valttia. Ja nimenomaan siellä tiskin toisella puolella.

Nuoren kesän voi pilata yhdellä typerällä kommentilla tai turhalla huokailulla, joihin valitettavasti aina silloin tällöin törmää. Kannustava suhtautuminen sen sijaan kantaa hedelmää vielä pidemmälle.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi