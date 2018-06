Juhannus on ikiaikainen juhla

Juhannus on yksi vanhimmista yhä vietettävistä juhlista.

Juhlan juuret ovat ihmisen tavassa tarkkailla ympäröivää luontoa ja näin syntyneessä havainnossa päivän pituuden vaihtelusta. Juhlan alkuperäinen nimi kertoo, mistä on alun alkaen ollut kyse.

– Juhlan ruotsinkielinen nimi midsommar ja sen suomenkielinen asu mittumaari kertoo, että juhlaa on vietetty kesäpäivänseisauksen aikaan keskikesän juhlana. Juhlalla on kunnioitettu ylijumalaa Ukkoa, Suomen maatalousmuseo Saran näyttelyamanuenssi Iina Wahlström kertoo.

