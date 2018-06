Taneli ja Charlotta -äänestys on käynnissä – osallistu ja täytä äänestyslomake täällä!

SAVITAIPALE Jälleen on aika valita Savitaipaleelle uudet nimikkohenkilöt Taneli ja Charlotta.

Äänestykseen voi osallistua täyttämällä alla olevan lomakkeen. Äänestysaika on 28.6.-17.8. Ehdokkaiden tulee olla savitaipalelaisia yleisesti tunnettuja kotiseutu- tai kulttuuripersoonia.

Äänestykseen voi osallistua myös täyttämällä ja palauttamalla paperisen äänestyskupongin Länsi-Saimaan Sanomien toimitukseen. Äänestysmahdollisuus on myös Savitaipaleen Hakamäellä, kirjastossa, hyvinvointiasemalla, Suutarin K-kaupalla Heituinlahdessa sekä tapahtumissa. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kotiseutuaiheisia palkintoja.

Taneliksi ja Charlotaksi voidaan valita vain kerran, joten tähän asti pestiä hoitaneita ei voi ehdottaa tai äänestää uudelleen. Toimikausi on kaksivuotinen.

Savitaipaleen nimikkohenkilöiksi on tähän mennessä valittu Oiva Hölsä ja Mirja Loisa, Pertti Jurvanen ja Eira Vainikka, Jouko Saramies ja Sirkka-Liisa Vaalivirta, Eero Kaasalainen ja Kirsti Paakkanen, Timo Mikkola ja Jenny Lyijynen, Ismo Hölsä ja Kirsi Sinkko, Tuomo Mäkelä ja Kaija Viiru, Pentti Pylkkö ja Eila Kajanus-Jurvanen, Ismo Tuhkalainen ja Maija Aapro, Ari ja Kaarina Lindqvist sekä Heikki Hytti ja Terttu Kultanen.

Taneli ja Charlotta -yleisöäänestyksen järjestävät Savitaipaleen kotiseutuyhdistys, kunta ja Länsi-Saimaan Sanomat.

Esimerkiksi heitä voit äänestää

Raimo Laari

SPR:n Savitaipaleen osaston Ukkokerhon vetäjä, Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n puheenjohtaja

Olli Vanamo

Savitaipaleen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja

Saila Vanamo

Välijoen nuorisoseura Riento ry:n aktiivi

Merja Paatos

Kulttuuriaktiivi, Savitaipaleen kotiseutuyhdistyksen varapuheenjohtaja, omaishoitaja

Ritva Kontunen

SPR:n Savitaipaleen osaston ja lausuntapiirin aktiivi