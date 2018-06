Kesä pääsi vauhtiin

Länsi-Saimaan seudun tapahtumakesä on käynnistynyt. Lavoilla on tanssittu jo tovi, kylät ovat olleet avoinna ja tuulinen juhannuskin juhlittu.

Isojen tapahtumakokonaisuuksien suven aloittaa Taipalsaari-päivät tulevana viikonloppuna. Kaava on edellisvuosilta tuttu: viikonloppu on jyvitetty päivä kerrallaan nuorille, liikuntaan ja maaseudun perinneohjelmalle. Uusi kunniakuntalainen, Taipalsaaren kippari, julkistetaan sunnuntaina iltapäivällä Röytyssä.

Savitaipalekin saa uuden nimikkoparin heinäkuun lopussa, kun uudet Taneli ja Charlotta kerrotaan julki Hakamäellä.

Äänestys käynnistyy tänään ja jatkuu hiukan yli heinäkuun puolivälin. Omaa suosikkia voi äänestää Länsi-Saimaan Sanomien printtilehdestä löytyvällä kupongilla tai lehden verkkosivuilla.

Äänestyskuponkeja löytyy perinteiseen tapaan myös useista paikoista Savitaipaleelta. Joitakin ehdokkaita on nimetty, mutta äänestäähän saa ketä tahansa savitaipalelaista sääntöjen puitteissa.

Savitaipaleen tapahtumakesän helmi, Sapassi-viikko, käynnistyy lauantaina 7. heinäkuuta.

Lemillä ykköstapahtuma on tietysti heinäkuun lopussa pidettävät musiikkijuhlat. Toki vastavalitussa metallipääkaupungissa on tänä kesänä mahdollisuus kuulla jo aiemmin myös raskaampia säveliä Kontumetal goes Jalkosalmi -tapahtumassa. Elokuussa nuoret kokoontuvat Laululavalle Lemi Music Festiin.

Suomenniemellä kesän kiintopiste on Suomenniemi-viikko. Uutta värinää tuo Kauriansalmella ensimmäistä kertaa järjestettävä ulkoilmakonsertti, jonka annista pääsevät nauttimaan kaiken ikäiset.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi