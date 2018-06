Palvelupisteiden aukioloajoista

Pöpelikköön muutto on kasvattava kokemus. Omatoimisuus kasvaa, kun palveluita ja viihdykkeitä ei ole tarjolla joka nurkalla. Lihakset kasvavat ulkotöissä ja siinä sivussa ehkä ällikin, kun ongelmia oppii pakon edessä ratkomaan omatoimisesti.

Hiipuvat palvelut ja supistuvat aukioloajat ovat maalla asujan todellisuutta, maaseutuonnelan hinta.

Kaikkia palveluja ei kuitenkaan voi tuottaa itse eikä kaikkia asioita hoitaa netissä, jolloin pöpelikössä asujan on hankkiuduttava kirkonkylälle palvelujen ääreen.

Palvelujen käyttöä vaikeuttaa kuitenkin se, että aukioloajat ovat kovin sirpaleisia.

On työlästä selvitellä etukäteen netistä, minä päivänä ja mihin kellonaikaan tietty palvelupiste on auki.

Listasin äskettäin kotikuntani Savitaipaleen tiettyjen palvelujen – pankki, kirkkoherranvirasto, kirjasto, vakuutusyhtiö, jäteasema ja Kela – aukioloajat ja totesin, ettei viikossa ole ainuttakaan päivää, jolloin kaikki edellä mainitut palvelupisteet olisivat samanaikaisesti auki.

Toki joitakin palveluja saa myös ajanvarauksella, mutta tällainen palvelumalli on työläs, jos siviilielämässä on aikaan ja paikkaan sidottuja aktiviteetteja.

On hieno asia, että väkimäärältään hiipuvassa kunnassa on vielä palveluja tarjolla. Olisiko edellä mainittujen tahojen mahdollista koordinoida aukioloaikojaan siten, että viikkoon mahtuisi edes yksi täyden palvelutarjonnan päivä?

SAIJA MÄKELÄ

Savitaipale