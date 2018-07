Sapassi viihdyttää ja kutsuu kylään

Savitaipaleen jokakesäinen Sapassi-viikko käynnistyy huomenna lauantaina, ja viikon ohjelma on vähintäänkin hengästyttävä. Varsinkin oleellisena osana Sapassi-viikkoon kuuluvaa musiikkia on tarjolla runsaasti.

Avajaispäivänä 7. heinäkuuta aamutorilla viihdyttävät Taneli ja Charlotta. Maarianvaaran kesäteatterin väki irrottelee sunnuntaina 8. heinäkuuta Hakamäen näyttämöllä Idän lokarit -esityksellään. Luvassa on eri vuosikymmenten musiikkia sekä huumoria.

Maanantaiaamuna 9. heinäkuuta koko perheen konsertissa Einola-lavalla kuullaan Merkkarit-yhtyettä. Sirkustaiteilija Kai Kuutamo täydentää konserttiohjelmaa jonglööraus- ja sirkustempuillaan.

Tiistaina 10. heinäkuuta Säänjärven päivätansseissa esiintyy Suomen ensimmäinen tangokuningas Kauko Simonen, ja keskiviikkona 11. heinäkuuta Tuulenlinnun ranta-aitalla on elävää musiikkia.

Lasten museopäivänä torstaina 12. heinäkuuta Maailmanmusiikkikeskus Uulun musikantit järjestävät Hakamäellä kaksi musiikkityöpajaa. Niiden lisäksi tarjolla on kuvataidekoulun järjestämä rakentelupaja, jossa lapset pääsevät nikkaroimaan. Ennen työpajoja kuullaan konsertti Kukon ja kanan karkumatka.

Musiikilla jatketaan myös torstai-iltapäivänä, sillä nostalgiakulkupelien näyttelyssä torilla esiintyy Carnations-yhtye.

Perjantaina 13. heinäkuuta musiikinystävät pääsevät itsekin laulamaan, kun trubaduuri Valto Savolainen esiintyy ja laulattaa Toimintakeskus Suvannon pihalla.

Viikon musiikillinen kohokohta on lauantaina 14. heinäkuuta. Hakamäki-piknikillä esiintyvät muun muassa Ilmo-orkesteri sekä Ida Paul ja Kalle Lindroth. Samana aamuna torin Einola-lavalla esiintyy Heitlahen Pojat.

Sapassi-viikon päättää sunnuntaina 15. heinäkuuta kirkkokonsertti, jossa esiintyy laulaja Ida Wallen. Häntä säestää pianisti Taru Ritavesi.

Musiikin lisäksi Sapassi tarjoaa taiteen tekemistä ja urheilutapahtumia. Savitaipaleen kuvataidekoulu järjestää aikuisille 13.–15. heinäkuuta Luova maalaus -akryylimaalauskurssin, joka on tarkoitettu niin aloittelijoille kuin konkareillekin.

Savikunnon leikkimielinen Sisu-kisa taas pidetään avajaispäivänä lauantaina 7. heinäkuuta. Viikkoa myöhemmin, 14. heinäkuuta, Pettilässä kisaillaan polkuformuloilla.

Myös perinteinen lasten SapassiFutis kuuluu ohjelmistoon. Juniorit pelailevat tekonurmikentällä 12.–14. heinäkuuta Suomen Jalkapallovalmentajien ja StU:n ohjauksessa. Harrasteturnauksiin pääsevät mukaan myös aikuiset.

Kaiken muun ohjelman lisäksi Sapassi-vieraat voivat torstaista sunnuntaihin tutustua niin perunantuottajan arkeen, Pikkusuokin tallin heppoihin kuin Korppilan tilan monenkirjavaan eläinjoukkoonkin. Myös Karhurinteen Loman rantamaisemaa pääsee ihastelemaan koko perheen puuhapiknikillä.

TAIMI HAIMILA

