Kolmas kerta toden sanoo Lemillä – Tommy Vesterlund valittiin tekniseksi johtajaksi

LEMI Lemin uudeksi tekniseksi johtajaksi on valittu Tommy Vesterlund. Lemin kunnanhallitus päätti valinnasta maanantaina 9. heinäkuuta.

Lemiläinen Vesterlund on koulutukseltaan rakennusinsinööri. Hän siirtyy Lemin kunnan leipiin vesitekniikka-alan yhtiö Lining Oy:n huollon ja saneerauksen projektipäällikön tehtävästä.

Kunnanjohtaja Jussi Stoorin mukaan Vesterlund aloittaa Lemin teknisenä johtajana näillä näkymin 20. elokuuta.

– Hän on jo ilmoittanut ottavansa viran vastaan, Stoor kertoo.

Lemi haki uuttaa teknistä johtajaa jälleen kesäkuussa. Kunta sai 11 hakemusta. Hakijoista haastateltiin neljä. Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää virkaan Tommy Vesterlundia ja varalle Antti Heinikaista.

Markku Immosen seuraajan löytäminen on ollut Lemillä melkoinen savotta. Vesterlund on vajaan neljän kuukauden aikana jo kolmas teknisen johtajan virkaan valittu.

–Kyllä kolmas kerta toden sanoo. Nyt tekninen johtaja on löytynyt, Stoor uskoo.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

