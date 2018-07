Omasta joukkueesta saa olla ylpeä

Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut huipentuu itänaapurissa tulevana viikonloppuna. Jäljellä on enää neljä parasta joukkuetta.

Kuningaslajin ystäville kulunut kuukausi on tarjonnut makeaa mahan täydeltä: maagisia yksilösuorituksia, joukkuepeliä, tunteiden vuoristorataa, yllätyksiä ja pettymyksiä. Pelillisten seikkojen lisäksi ovat puhuttaneet filmaaminen ja muuan entisen argentiinalaistähden erikoinen käytös katsomossa.

Parhaimmillaan jalkapallo on silkkaa silmäkarkkia, joka ikään kuin hypnotisoi penkkiurheilijan pysymään sohvan nurkassa. Pahimmillaan televisioruutu täyttyy umpitylsästä nurmikkoshakista tai rikkonaisesta kaatuilusta, jotka vetävät viihdearvon armotta pakkaselle.

Kisahuumassa ei kuitenkaan kannata unohtaa paikallista palloilua, jota joskus aivan turhaan vähätellään pelkkää sarjatasoa tuijottamalla. Kentän laidallahan kyse on ennen kaikkea tunteesta. Rohkeudesta olla ylpeä oman kylän joukkueesta. Varsinkin, kun Länsi-Saimaan alueella puhutaan verrattain pienistä seuroista maaseutukunnalle ominaisine rajallisine resursseineen. Miesten jalkapallon Vitosen ja Nelosen sarjaotteluita pääsee seuraamaan Savitaipaleella, Lemillä ja Luumäellä.

Parhaimmillaan oman kunnan ottelut voivat olla paikallista yhteisöä kokoava voima. Samaan tapaan kuin mikä tahansa muu yleisölle avoin tapahtuma. Olisi hienoa, mikäli menneiden vuosikymmenten kyläotteluiden merkitystä ja tunnelmaa saataisiin tuotua 2000-luvulle.

Mainittua kyläotteluperinnettä pitävät Taipalsaarella hengissä Jänkäsalo ja Rehula. Kuten tästä lehdestä löytyvästä jutusta käy hyvin ilmi, itse pelin lisäksi olennaisten tärkeää on myös se, mitä tapahtuu kentän ulkopuolella.

MATIAS LÖVBERG

