Hotelli Saimaanrannasta tehtiin kaupat – Mikko Laaksonen teki korkeimman tarjouksen

TAIPALSAARI Hotelli Saimaanranta ja sen yhteydessä oleva mökkikylä menivät kaupaksi nettihuutokaupassa. Etelä-Karjalan ulosottovirasto hyväksyi Mikko Laaksosen tekemän korkeimman tarjouksen, 181 000 euroa, eilen keskiviikkona.

– Laaksosen tarjous on tehty perustettavan yhtiön lukuun. Se on nyt hyväksytty ja käsiraha maksettu. Omistusoikeus siirtyy ostajalle elokuun lopussa, kun koko kauppahinta on maksettu ja myyntipäätös saanut lainvoiman, kihlakunnanvouti Nere Niskanen kertoo.

Ulosottovirasto hyväksyi kaupan, sillä Laaksosen tarjous ei alita alueen käypää hintatasoa ja myös konkurssipesä hyväksyi tarjouksen.

