Viisaasti poikkeussäässä

Sen verran pohjoista kansaa olemme, että lähes 30:een asteeseen nousevat helteet saavat meidät vähän sekaisin. Viime kesänä ei juuri saatu edes lämpimiä päiviä, joten nyt otetaan ilo irti.

Pitkän talven kestääksemme todella tarvitsemme lämpöä, valoa ja lempeitä järvivesiä.

Järki pitäisi pitää päässä hellehatunkin alla. Vesillä ei kannata kesäkuumallakaan hurjastella — eikä sen enempää maallakaan.

Viilennyksestä, nesteytyksestä sekä maltillisesta auringonpaahteessa oleilusta on syytä huolehtia, ja lasten, vanhusten sekä myös lemmikkien voinnista.

Vakavaa sairautta poteville korkeat lämpötilat voivat olla riski.

Meille myös muistutetaan helteen vaaroista. Ilmatieteen laitoksella on käytössä hellevaroitus, aivan kuin pakkasvaroituskin talvisin.

Tukalasta helteestä varoitetaan, jos vuorokauden ylin lämpötila on +27 astetta ja keskilämpötila +20 astetta.

Ainakin siihen on nyt ylletty, ellei jo peräti erittäin tukalaan helteeseen. Ennusteet näyttävät ensi viikollekin samankaltaista säätä, joskin myös ukkosia.

Jos ei ole ilmastointilaitetta tai jos ei halua kasvattaa sähkölaskuaan mutta tarvitsee kotonaan viilennystä, voi noudattaa näitä Motiva Oy:n neuvoja: sulje kylpyhuoneen lattialämmitys, pidä ovet ja ikkunat kiinni päivällä, vedä ikkunoiden eteen verhot, vältä uunin ja sisäsaunan lämmitystä, avaa ikkuna vain varjon puolelta.

Myös yön viileyttä voi hyödyntää tuuletuksessa.

SARI PULLINEN

sari.pullinen@lansisaimaa.fi