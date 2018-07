Monenlaista suomea

Murrefanin tarkka silmä bongasi Helsingin Sanomista muutama viikko sitten mielenkiintoisen jutun, kun toimittaja Heikki Aittokoski kertoi lähtevänsä Ylä-Savoon selvittämään maaseudun tulevaisuutta sekä tutustumaan savolaiseen puheenparteen.

Aittokoski myös kysyi Hesarin lukijoilta, mitä murretta he puhuvat ja mikä on oman murteen paras ilmaus.

Täällä Etelä-Karjalan kulmilla puhutaan kaakkoismurretta. Mikähän sen paras ilmaisu olisi? Sakkii on ku SaiPan pelis voisi olla yksi ehdokas, sillä sen selvemmin ei eteläkarjalainen voi asiaa ilmaista. Tosin jos luistin ei ole juuri sillä hetkellä joukkueella kulkenut, voi sanonta saada aivan toisenlaisen merkityksen Kisapuiston ammottaessa tyhjyyttään.

Entä ilmaisu käyphä tää meilt mut tulispas äkkinäine? Siinähän on hyvä tsemppi ja myö-henki. Hyvän mielen sanonta on seuraavakin: Oikei tul suu hyvämakuseks ku sai siu kans haastaksei. Ei sen kauniimmin voi sanoa, että olipa kiva jutella.

Rakastan murteita ja muita erilaisia kielimuotoja. Tein jo hyvin pienenä havainnon, että isovanhemmat puhuvat selvästi eri tavalla kuin meillä kotona puhutaan. Mennä onkin männä ja ne tuli onkin mummolassa hyö tulliit.

Innostuin jo silloin murteista, sillä onhan se hienoa, että kaksi eri tavalla puhuvaa ihmistä ymmärtää – useimmiten – toisiaan muitta mutkitta. Edelleen parasta ajanvietettä on vaikkapa junassa istuessa salakuunnella muita matkustajia. Yksi on selvästi matkalla Joensuuhun, toinen taas on tulossa Turusta.

Muiden puheesta leimalliset murrepiirteet on helppo huomata, mutta oma puhe onkin aivan toinen juttu. Luulin pitkään puhuvani niin sanotusti yleispuhekieltä eli sitä korvan mielestä neutraalia puhetta, jossa esimerkiksi sana yksi on yks mutta mitään tietylle seudulle ominaista piirrettä ei esiinny.

Olin varma, että kotipaikkakuntaani ei paljasta mikään muu kuin puheessa kuuluvat mie ja sie. Sitten kuulin omaa puhettani nauhalta ja ällistyin. Vaikka murteet ovat tasoittuneet ja käyttämäni sanasto on sama kuin kaikilla muillakin ikäisilläni, puheen nuotti paljastaa kotipaikan välittömästi. Omasta puheesta sitä ei vain havaitse.

Sitä paitsi eivät ne sanatkaan ihan samanlaisia ole muun Suomen kanssa. Vasta äidinkielenopettajan koulutukseen kuuluvalla murrekurssilla sain tietää, että vaikka meillä lähetään kotont niin muualla lähdetään kotoa tai kotoota. Kaakkoismurteissa myös puhutaan isästäis ja äitistäis eikä isästäsi tai äitistäsi. Eipä ollut tullut mieleenkään aiemmin, että muissa murteissa olisi toisin.

Jos kesärientoja ei riitä tarpeeksi ja iskee tekemisen puute, kannattaa sukeltaa murteiden maailmaan menemällä Kotimaisten kielten keskuksen nettisivuille. Siellä on vanhoja äänitteitä, joita on kerätty ympäri Suomea eri murteiden puhujilta.

Toisaalta myös Radio Suomen legendaarinen ohjelma Kansanradio ajaa saman asian. Ei tarvitse viettää kuin hetki radion äärellä sunnuntaina puolenpäivän jälkeen, niin koko suomen murteiden hieno kirjo on tullut tutuksi.

TAIMI HAIMILA

