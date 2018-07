Työllisyyden vahva vire jatkuu

TYÖLLISYYDEN nousu jatkui edelleen kesäkuussa. Kaakkois-Suomen ely-keskuksen selvityksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä laski kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa.

Länsi-Saimaan alueen kunnista matalin työttömyys on kesäkuun tilastojen mukaan edelleen Taipalsaarella, missä työttömyysprosentti oli 8,8. Savitaipaleella työttömiä työnhakijoita oli 9,6 prosenttia ja Lemillä 9,9 prosenttia työvoimasta.

Etelä-Karjalassa työttömyysprosentti on 12,3 ja koko maassa 10,4.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna Savitaipaleella on 16 prosenttia vähemmän työttömiä, Lemillä ja Taipalsaarella puolestaan 14 prosenttia vähemmän.

Kaakkois-Suomessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 17 437 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 000 henkilöä ja noin 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna kaikilla koulutusasteilla ja ammattiryhmistä eniten rakennus­, korjaus­ ja valmistustyöntekijöillä sekä palvelu­ ja myyntityöntekijöillä.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi