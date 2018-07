Ei suljeta luukkuja nenän edestä

Suomalaisten suosima kesälomakuukausi heinäkuu vetelee viimeisiään.

Tavaomaisena niukkalämpöisenä kesänä tässä vaiheessa aletaan keskittyä hiljalleen syksyyn ja sen velvollisuuksiin ja sovitella koululaisille selkään uutta reppua, koska koulu alkaa pian.

Ehkä helleaalto viivyttää tätä ajattelua tänä vuonna. Totuus on, ettei kesä ole vielä suinkaan lopussa, eikä myöskään lomakausi. Elokuu on yhtä vahva kesäkuukausi kuin kaksi sitä edeltävääkin.

Koulujen alkaminenkaan ei merkitse kesän sen enempää kuin lomakauden päättymistä — paitsi opettajilla, koululaisilla ja osalla kuntien työntekijöistä. Useilla kesäloma on vielä edessä.

Olisi hyvä muistaa, että ulkomaalaiset matkailijat vasta aloittelevat lomamatkojaan, ja osa heistä suuntaa myös meidän kulmillemme. Me toivomme ja houkuttelemme heitä tänne, joten toivoa sopii, että myös vastaamme huutoomme.

Kun järvivedetkin vasta ovat lämmenneet, toivottavasti rannoilta ei viedä palveluita vielä moneen viikkoon. Jäätelökioskien soisi olevan vielä auki, kesäravintoloiden toiminnassa, samoin välinevuokrausfirmojen, ja kahvilatkin saisivat pysytellä kesäaukioloajoissa.

Koko heinäkuun Suomi on ollut säpissä ja tavoittamattomissa. Pidetään elokuussa ovet auki sekä paikallisille että turisteille.

SARI PULLINEN

toimitus@lansisaimaa.fi