Häntäveiviä hakemassa

Olin 5–6-vuotias, kun meidän sika tapettiin. Takatuvan Pauli tuli tappamaan sen, ja me lapset tietysti halusimme olla sitä hommaa katsomassa.

Pauli sanoi, että nyt pitää hommata häntäveivi, että saa sian hännän irti. Hän sanoi minulle, että käypäs sinä Pirikka hakemassa Toisiilta (naapuristamme) häntäveivi.

Minä kipaisin vauhtiin, menin Toisiille tupaan ja esitin asiani, että meillä tapetaan sika ja tarvitaan häntäveivi. Toisiin Martti katsoi minua ja sanoi, että se on nyt Pientuvassa, kun niiltä tapettiin viimeeksi sika. Käski minua menemään sinne.

Minä pinkaisin taas vauhtiin ja esitin Pientuvassa asiani: tarvitaan häntäveivi, kun on sian tappo, ja siltä pitää saada häntä irti. Taas katsoi Pientuvan Antti minua kummallisella tavalla ja sanoi, että se on nyt Väytuvassa, kun niiltä tapettiin viimeeksi sika.

Minä taas tottelevaisena matkaan, ja esitin Väytuvan Papalle (niin häntä koko kylä nimitti) asiani: tarvitaan häntäveiviä, kun on sian tappo, ja häntä pitää saada irti. Väytuvan Pappa sanoi, että voi tyttöparka, nyt ne on härnänneet sinua, ei sellaista häntäveiviä ole olemassakaan.

Voi että minua hävetti! Juoksin ulos ja kotiin, ja menin piiloon, ettei Takatuvan Pauli vain nähnyt minua. Koko kylässä kiusasivat minua vielä monta vuotta, että Pirikka kävi hakemassa häntäveiviä.

Jos joskus näin Takatuvan Paulia, painelin karkuun, niin paljon hävetti ja raivostutti.

Se oli kai silloin kotiteurastuksen aikoina tapa lähettää lapset pois katsomasta, kun eläin tapettiin.

En tiedä kumpi olisi ollut parempi – nähdä sian tappaminen vai kiertää talosta taloon hakemassa häntäveiviä. Molemmat ehkä yhtä pahat!

PIRJO DECKER

Bielefeld, Saksa