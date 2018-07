Ritva Kontunen sai Charlotan-seppeleensä, Raimo Laaria juhlistetaan myöhemmin

Ritva Kontunen on Savitaipaleen uusi Charlotta ja Raimo Laari uusi Taneli. He ovat kunnan nimikkohenkilöt seuraavat kaksi vuotta.

Nimitykset julkistettiin Hakamäki-päivässä sunnuntaina. Raimo Laari oli estynyt pääsemästä paikalle, ja uusi Charlotta kertoi kuulleensa, että Laari on Lapissa runonkeruumatkalla.

Ritva Kontunen on SPR:n Savitaipaleen osaston ja lausuntapiirin aktiivi, joka myös soittaa harmonikkaa. Hakamäki-päivässä hän esitti näytteen lausujantaidoistaan.

Raimo Laari on muun muassa SPR:n Ukkokerhon vetäjä ja ukkokuoroaktiivi sekä Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n puheenjohtaja.

Taneli ja Charlotta valittiin yleisöäänestyksellä. Eniten ääniä saivat Ritva Kontunen, 114 ääntä, ja Raimo Laari, 96 ääntä.

Myös Välijoella toimivia Olli Vanamoa ja Saila Vanamoa äänestettiin paljon.Enemmän kuin yhden äänen saivat myös Heikki Tiainen, Merja Paatos, Juhani Loukkola ja Arja Pylkkö.

Savitaipaleen nimikkohenkilöt ovat saaneet nimensä esikuviltaan D.E.D.Europaeukselta ja hänen sisarpuoleltaan Charlotta Europaeukselta, jotka olivat kuuluja runonkerääjiä ja monipuolisia kulttuuripersoonia.

Samalla nykyisten nimikkohenkilöiden, Heikki Hytin ja Terttu Kultasen, kaksivuotiskausi päättyi.