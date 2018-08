Mieleinen työ vie metsään

LEMI Lemiläinen Tiia Heimonen, 17, on harvinaisen perillä siitä, mikä on tämän vuoden marjatilanne. Hän seuraa kesätöikseen mustikoiden ja puolukoiden kasvutilannetta ja raportoi havainnoistaan Luonnonvarakeskukselle (Luke).

– Mustikoita ei ole tänä vuonna paljon, ainakaan omissa havaintopisteissäni, joissa on kuivaa. Ehkä kosteammilla paikoilla on enemmän, Heimonen kertoo.

Havaintopisteet ovat neliömetrin kokoisia, ja niitä on yhteensä viisi. Ne sijaitsevat Heimosten mökillä, joten seurantaa on helppoa tehdä.

– Puolukoidenkin varret näyttivät tyhjiltä. Ei niitäkään varmaan paljon tule, Heimonen veikkaa.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

