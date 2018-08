Yhdessä tekeminen juurruttaa uuteen

Kotiseutuhenki ei elä, ellei ole ihmisiä, jotka sitä elättävät. Näinä aikoina, kun monen yhdistyksen toiminta kituu jäsenistön huvetessa, kotiseutuyhdistyksetkin ponnistelevat löytääkseen nuoria joukkoihinsa. Toisaalta juuri kesä on kotiseututyön kulta-aikaa.

Ensi viikolla kotiseutuhenki on huipussaan, kun valtakunnalliset kotiseutupäivät alkavat Lappeenrannassa. Parhaillaankin satakunta henkeä huhkii vapaaehtoisina tapahtuman onnistumiseksi.

Päivien teema on Kotiseutu — miu mau mukkaa. Teema muistuttaa ensinnäkin siitä, että tapahtumaa vietetään tällä kertaa Etelä-Karjalassa, ja toiseksi siitä, kuinka tärkeää on tuntea olonsa kotoisaksi asuinpaikkakunnallaan.

Ilman kotoisuuden tunnetta ihmisestä tulee levoton, ja pahimmillaan koko identiteetti kärsii.

Kodittomuuden tunteen ja sen seuraukset ovat saaneet kokea ne, jotka ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa, kuka sodan, kuka vaikkapa työttömyyden vuoksi. Kotiutumista uuteen paikkaan voi auttaa paikallisiin tutustuminen vaikka harrastuksen kautta.

Pidämme vahvuutenamme sitä, että osaamme toimia yhdessä ja olemme vieraanvaraisia.

Muuttovirrat eivät ole tällä hetkellä suosiollisia tälle kulmakunnalle, mutta silti joka kuukausi meidän kotiseudustamme tulee jonkun muuttajan uusi kotiseutu.

Todistakaamme, että olemme sanojemme mittaisia.

SARI PULLINEN

toimitus@lansisaimaa.fi