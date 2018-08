Pienriistan saalismäärä väheni

Pienriistasaalis jäi viime vuonna aiempaa pienemmäksi. Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsästystilaston mukaan vuonna 2017 vesilintuja pyydettiin kuten edellisenäkin vuonna, mutta jänis-, supikoira- ja etenkin metsäkanalintusaalis pieneni edellisvuodesta.

Muutamana viime vuotena metsäkanalintujen kannat ovat olleet keskimääräistä heikommat, ja siksi metsästystä on rajoitettu sekä alueellisesti että ajallisesti.

– Moni tilastokyselyyn osallistunut metsästäjä kertoi, että pienriistaa on vähän, etenkin metsäkanalintuja, ja siksi he joko kokonaan pitivät välivuoden metsästyksestä tai verottivat kantaa maltillisesti, tutkija Leena Forsman Lukesta sanoo.

Myös metsäjänissaalis pieneni puoleen kahden vuoden takaisesta. Runsaslukuisia vesilintuja, kuten sinisorsia, telkkiä ja taveja pyydettiin suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna.

Metsällä käy vuosittain noin 200 000 metsästäjää, joista suurin osa pyytää pienriistaa. Viimeiset kolme vuotta metsällä käyneiden määrä on pysynyt suunnilleen samana, mutta pienriistaa pyytäneiden määrä on hieman vähentynyt.

