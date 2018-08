Kävisipä aika pitkäksi

– On niin tylsää, valitti kymmenvuotias serkkupoika taannoin niin kuin lapsilla on tapana välillä valittaa.

Näin aikuisena sitä toivoo, että olisi edes joskus tylsää. Nykyisin kun aina tuntuu olevan jotakin ohjelmaa. On tenttiin lukemista, graduahdistusta, töiden hakemista ja töiden tekemistä.

On kavereiden tapaamista, tv-ohjelmien seuraamista, lehtien ja kirjojen lukemista. On elämää, ja sekös suorittajaa stressaa.

Jokaisessa perheessä on varmasti hokemia kuin Putous-ohjelmassa. Meilläkin hoetaan paljon, ja yksi suosituimmista lausahduksista on, että mie se en ossaa joute olla. Se oli alun perin humoristinen heitto omasta ahkeruudesta eli siis sen puutteesta. Mutta on siinä jotain perääkin. Jouten ei ole ihan helppoa olla.

Kun pakollisten menojen keskelle on jäämässä hetki vapaata, alkavat aivot raksuttaa. Kuinka täyttää uhkaavasti lähestyvä vapaa-aika?

Kuulun niihin ihmisiin, jotka laativat itselleen listoja. To do -lista on aina vähintäänkin mielessä ja usein myös paperille kirjoitettuna.

Siihen kuuluu kaikenlaista. Tee ruokaa, imuroi, pese pyykit. Kun kotityöt on tehty, tee kaikkea mukavaa. Katso siis rästiin jäänyt jakso tv-sarjaa. Jatka samalla keskeneräisiä käsitöitä. Käy myös lenkillä, kun ulkonakin on nyt niin hieno ilma, että olisi synti jäädä sisälle.

Urheilun jälkeen käy suihkussa. Rasvaa sen jälkeen kuivaksi päässyt iho sekä öljyä hiukset, jotta niiden latvat säilyvät hyväkuntoisina. Lakkaa varpaankynnet, niin kehtaa laittaa aamulla varvassandaalit jalkaan.

Poista vielä säärikarvat, jotka tuntuvat kasvaneen vuorokaudessa taas sentin verran ja näin shortsi- ja hamekautena aiheuttavat toimenpiteitä huomattavasti talvea tiuhempaan. Kun kaikki edellä mainittu on tehty, käy ajoissa nukkumaan.

No, listan viimeinen kohta tulee toteutetuksi vain harvoin. Ja pääsi sänkyyn sitten enemmän tai vähemmän myöhässä suunnitellusta, on sieltä vielä noustava kertaalleen ottamaan kalkkitabletti tai lankaamaan hampaat.

Ei voi olla kuin kateellinen niille, jotka osaavat työpäivän jälkeen heittäytyä sohvalle ja työntää mielestään niin tiskit, harrastukset kuin kauneudenhoidonkin.

Sitä paitsi suurin osa ihmisistä saa käsittämättömän paljon aikaan, vaikka huilaisikin välillä.

Moni tekee päivän aikana samat asiat kuin tällainen suorittamiseen taipuvainenkin, muttei viivaile niitä yli sen paremmin fyysisestä kuin kuvitellustakaan tehtävälistasta. Kuulostaa ihan hyvältä ja tavoittelemisen arvoiselta.

Meneillään oleva marjastuskausi pitäisi vielä selättää. Ämpäri ja saappaat ovat matkustaneet auton takakontissa jo satoja kilometrejä ihan vain siltä varalta, että jonakin iltana riittäisi puhtia lähteä mustikkametsälle. Ei ole riittänyt, vaikka marjastuksesta pidänkin.

Mitäpä, jos mustikoiden poimimisen vain viivaisi yli, ja täydentäisi to do -listaa uusilla kohdilla?

Siirrä ämpäri ja saappaat autosta takaisin vaatekomeroon. Osta marjat.

