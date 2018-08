Koulut alkavat tänään ja ensi maanantaina

Koulut alkavat Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella tänään torstaina. Suomenniemellä koulu kutsuu maanantaina.

Lemillä suurin mullistus edeltävään lukuvuoteen nähden on ensimmäisen luokan aloittavien määrä. Suurta ikäluokkaa varten Lemille on perustettu uusi luokanopettajan virka.

Suomenniemellä puolestaan koko koulun henkilökunta on vaihtunut väliaikaisesti, kun koulun molemmat opettajat ovat virkavapaalla. Koululla on myös uusi avustaja ja rehtori.

Ristiinan yhtenäiskoulussa opettava ja Suomenniemen koulun rehtorina aloittava Laura Savander haluaa kuunnella oppilaita ja jatkaa totuttuja tapoja.

– Oppilaat osaavat varmasti kertoa, miten täällä yleensä on toimittu. Oppilaat saavat opettaa meitä opettajia, Savander hymyilee.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 9. elokuuta Länsi-Saimaan Sanomista.